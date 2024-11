Taekwondo: mondiali Poomsae, due bronzi per l'Italia a Hong Kong

La prima giornata dei Mondiali di Taekwondo Poomsae (disciplina che prevede un esercizio accurato di tutte le tecniche senza il partner), ospitati dall'Hong Kong Coliseum, regala all'Italia una doppia gioia. A livello individuale - nella categoria Cadetti al femminile -, Greta Mascherino é arrivata sino alla fase finale, conquistando uno storico bronzo che mancava ai colori azzurri addirittura da 11 anni: "E' stata una gara molto difficile - ha commentato la ragazza romana. Mi sono impegnata al massimo credendoci davvero fino alla fine. E' una soddisfazione incredibile, anche perché arriva dopo una lunga preparazione. Questa medaglia mi ripaga di tutti i sacrifici. Voglio ringraziare la Fita e i compagni e le compagne che mi hanno supportato in questo percorso". La seconda gioia é venuta dal Mixed Team Over 17 di Freestyle. La formazione composta da Andrea Norbiato, Beatrice Coradeschi, Federico Serain, Luca Ferella, Luca Matellini, Valentina Arlotti si è presa il terzo gradino del podio, la prima medaglia iridata di sempre dell'Italia in questa specialità: "Abbiamo vissuto qualcosa di incredibile - hanno raccontato i sei medagliati -. Avevamo aspettative importanti: volevamo fare la storia e ce l'abbiamo fatta. Non è stato facile, perché abbiamo dovuto superare momenti difficili per arrivare a questo risultato: siamo davvero felici". I Mondiali di Taekwondo Poomsae proseguiranno domani. In gara per l'Italia Filippo Di Vincenzo (Freestyle - Individuale Under 17), Gao li He, Giuditta Carlini, Claudia Cianci (Poomsae-team) e Francesco De Marco (Poomsae-individuale Maschile Under 30).