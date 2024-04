Taekwondo:Italia super al Serbian Open, con 3 ori è miglior team

La nazionale italiana di Taekwondo ha emozionato tutti gli appassionati con una prestazione straordinaria al Serbia Open G2, svoltosi a Belgrado. Nella competizione, che mette in palio 20 punti ranking, gli atleti azzurri hanno dimostrato il loro valore portando a casa ben 3 medaglie d'oro, un argento e cinque bronzi. Questi risultati hanno permesso alla nazionale italiana di vincere la coppa come miglior team in gara. Andrea Conti ha inaugurato il podio italiano nella categoria -54 kg, dimostrando un'abilità eccezionale e un impegno senza pari. Il suo successo è stato seguito da Vito Dell'Aquila, campione olimpico in carica e campione del mondo, nella categoria -58 kg. Simone Alessio, il leader indiscusso della categoria -80 kg, ha celebrato il suo compleanno con un'impresa straordinaria, portando a casa l'oro e confermando la sua supremazia sul campo. Questa vittoria rappresenta un eccellente test preolimpico per il due volte campione del mondo. Ma la gioia e il trionfo non si fermano qui. Natalia D'Angelo ha raggiunto un meraviglioso secondo posto nella categoria -67 kg, fermandosi in finale solo a causa di un infortunio, ma dopo aver affrontato una giornata quasi perfetta che l'aveva portata a vincere tre incontri prima della finale. Mentre un quintetto di atleti italiani si è distinto con altrettante medaglie di bronzo. Sofia Zampetti e Elisa Bertagnin si sono piazzate terze nella categoria -46 kg, Giada Al Halwani invece ha ottenuto il bronzo nella categoria -57 kg. Daniel Lo Pinto ha portato a casa il bronzo nella categoria -63 kg e Dennis Barretta, in rappresentanza dei Carabinieri, ha conquistato il bronzo nella categoria -68 kg.