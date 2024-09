Tajani, con sport collaborazione costante per crescita Paese

"Come Governo abbiamo deciso di lavorare in modo strutturale. Questo mondo, quello dello sport, non sempre abbastanza valorizzato, può essere un grande protagonista. Ci sarà una collaborazione costante per essere funzionale alla crescita economica del nostro paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante il workshop "Sport e l'Innovazione Made in Italy", organizzato da Sport e Salute e Agenzia ICE. "L'Italia e la sua azione di politica estera possono avvalersi anche del mondo dello sport - ha aggiunto -. Non è una scelta casuale, ma una strategia per far contare di più l'Italia nel mondo. La politica estera non la fanno solo il ministro o i diplomatici, la fanno donne e uomini che praticano l'attività sportiva a livello agonistico e che dà lustro al paese". "Il mondo dello sport - ha concluso Tajani - è una grande realtà industriale. E noi possiamo favorire le esportazioni del settore dell'industria dello sport e un saper fare anche grazie all'immagine dei nostri atleti e delle federazioni accanto a queste aziende".