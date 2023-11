Tatum guida Celtics a 3° vittoria di fila in NBA

Trascinati da Jayson Tatum, autore di 35 punti, i Boston Celtics hanno conquistato la loro terza vittoria consecutiva di inizio stagione, superando i Knicks per 114-98. Reduci da due sconfitte, i Bucks tornano alla vittoria contro i Bulls (118-109). A Boston Tatum è stato autore di 17 punti nell'ultimo quarto, ma sono state convincenti anche le prove di Jaylen Brown (22 punti) e del lettone Kristaps Porzingis (21 punti) che arriva proprio dai Knicks. "Nel primo tempo segnavano quando volevano, ma nel secondo tempo abbiamo iniziato a fare muro", ha commentato Tatum dopo l'incontro. "Abbiamo giocato tre volte in quattro giorni, e ora partiamo per una serie di partite in trasferta per una settimana contro alcune buone squadre, spero che potremo continuare la nostra serie", ha aggiunto. Al secondo posto della East Conference (8 vittorie-2 sconfitte), i Celtics mercoledì faranno visita a Philadelphia per affrontare i Sixers dell'MVP 2023 Joel Embiid e e di Tyrese Maxey, che li superano in classifica con 8 vittorie e una sola sconfitta. A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo ha segnato 35 punti consentendo ai Bucks di riprendersi dopo due sconfitte consecutive in trasferta e vincere contro i Chicago Bulls. Con 6 vittorie per 4 sconfitte, Milwaukee ha lo stesso record di Pacers e di Miami, e punta proprio Philadelphia e Boston. Negli altri incontri della serata, i Toronto Raptors hanno rimontato un passivo di 23 punti nel secondo tempo per vincere in casa 111-107 contro i Wizards, grazie in particolare a 39 punti di Pascal Siakam. Infine, Sacramento si è imposto a casa contro i Cleveland Cavaliers 132-120.