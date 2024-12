Tebas boccia Unify League, pericolosa per i campionati nazionali

Il presidente de La Liga Javier Tebas, che fin dall'inizio ha guidato l'opposizione alla Superlega, ha commentato su X l'annuncio di A22 sul nuovo format di competizione denominato 'Unify League'. Ed é arrivata un'altra bocciatura. Tebas continua a ritenere che anche la nuova proposta "mette in pericolo la stabilità economica dei campionati nazionali e dei loro club". "Quelli dell'A22 tornano con un'idea nuova: producono format come se fossero churros (e lo fanno), senza analizzare né studiare le ricadute economiche e sportive sulle competizioni - scrive Tebas - Il modello, anche televisivo, che propongono favorisce solo i grandi club (e loro lo sanno...) mettendo in pericolo la stabilità economica dei campionati nazionali e dei loro club".