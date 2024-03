Tennis: a Miami Sinner da favorito n.2, Berrettini-Murray al via

Secondo Masters 1000 della stagione con Janniuk Sinner testa di serie n.2 grazie al forfait di Djokovic. E' stato sorteggiato il tabellone del torneo Atp di Miami in programma dal 20 al 31 marzo, con il leade del tennis azzurro nella parte bassa e potrebbe incrociare in semifinale Daniil Medvedev, mentre dopo il ko a Indian Wells la rivincita con Carlos Alcaraz potrà esserci solo in finale. Matteo Berrettini, tornato in campo a Phoenix dopo sette mesi di stop, se la vedrà all'esordio con l'ex n.1 Andy Murray, mentre Sinner entrerà in campo al secondo turno e avrà di fronte il vincente di Cachin-qualificato. Per l'azzurro, finalista lo scorso anno, possibile incrocio in semifinale con il russo (campione in carica nel torneo in Florida). Daniil Medvedev (che lo battè in finale nel 2023). Degli altri azzurri Musetti incrocia al via Safiullin, Arnaldi debutta con Fils, Sonego sfida Evans, Darderi con Shapovalov, mentre Cobolli troverà un avversario che arriva dalle qualificazioni.