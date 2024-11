Tennis: al via Wta Finals, Sabalenka batte Zheng in due set

Con un break per set la bielorussa Aryna Sabalenka ha iniziato le WTA Finals di Riad battendo 6-3 6-4 la cinese Qinwen Zheng. Due set sono bastati a Sabalenka per far registrare la prima vittoria del girone Viola e ribadire uno status con cui quest'anno intente andare a caccia di un titolo a cui lei stessa ha dichiarato di puntare. "Lei è un'ottima giocatrice, ci siamo già sfidate diverse volte in passato e mi ha costretto a restare molto attenta, ma sono contenta di questa vittoria ottenuta contro una rivale forte come lei - le parole a caldo della bielorussa - credo di aver servito bene, lei mi metteva pressione e dovevo servire bene. Vincere un torneo come questo è uno dei miei sogni e spero un giorno di poterlo realizzare". A seguire il match tra l'azzurra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina, n. 5 della classifica mondiale.