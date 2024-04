Tennis: allarme Alcaraz, 'non so ancora se giocherò a Madrid'

"Non posso dire al 100% che andrò a Madrid". Carlos Alcaraz manifesta ancora chiari dubbi sulle conseguenze del suo infortunio e sullo scenario delle prossime settimane. L'ha fatto incontrando i giornalisti a Barcellona, dove è andato per impegni preesistenti con gli sponsor pur essendosi cancellato dal tabellone. "Non ho potuto giocare il torneo ma ho deciso di venire a spiegare cosa sia successo di persona - ha detto -. A Montecarlo ho sentito un dolore molto forte all'avanbraccio, ma ho pensato che non fosse nulla di serio. Sono tornato a casa per preparare Barcellona, ma domenica ho sentito ancora dolore". Rinunciare al torneo di Barcellona, che ha vinto nelle ultime due edizioni, "non è stato facile. Questo è un torneo molto importante per me. La mia intenzione è tornare a Madrid, ma adesso non c'è niente di chiaro per me. Non so ancora se sarò a Madrid".