Tennis: Atp, sette italiani nella top 100

Accantonato il tentativo di sorpasso, fallito, di Jannik Sinner ai danni di Carlos Alcaraz in secondo posizione, la classifica Atp è pressoché invariata. In cima c'è Novak Djokovic con quasi mille punti su Alcaraz. Lo spagnolo ne ha 495 su Sinner che precede Daniil Medvedev. Il russo è seguito da Alexander Zverev, autore del sorpasso di Andrey Rublev in quinta posizione del ranking. Alle loro spalle Holger Rune e Casper Ruud che Casper Ruud è ottavo. Hubert Hurkacz perde una posizione ed è nono. Alex De Minaur decimo. Folta la pattuglia italiana nel top 100. Lorenzo Musetti passa dalla 26ma alla 24ma. Salgono di due posizioni anche Matteo Arnaldi dalla 40ma alla 38ma e Lorenzo Sonego dalla 55ma alla 53ma. Flavio Cobolli dalla 62ma passa alla 63ma. Luciano Darderi dalla 73ma alla 75ma. Entra tra i migliori cento al mondo Luca Nardi, ora 96mo (+27). Fabio Fognini è 103mo. Recupera 12 posizioni Matteo Berrettini che ora è 144mo.