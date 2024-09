Tennis: Atp Tokyo, Berrettini avanti ma esce Darderi

Si ferma al primo turno la corsa di Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Tokyo. L'azzurro, n.41 della classifica mondiale, è stato battuto per 6-4 6-4 dall'argentino Mariano Navone, n.40 del ranking mondiale. Vince e supera il turno, invece, Matteo Berrettini. L'italiano, n.45 Atp, ha battuto per 6-3 6-4 l'olandese Botic van de Zandschulp, n.67 mondiale. Nel prossimo turno affronterò il vincente tra lo statunitense Taylor Fritz, n.7 Atp ed il francese Athur Fils, n.24 mondiale. Per Berrettini l'opportunità di un riscatto dopo la sconfitta con Fritz agli ultimi Us Open.