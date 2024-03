Tennis: Berrettini in campo dopo 6 mesi, "Mi sembrano 10 anni"

Matteo Berrettini finalmente è tornato a giocare, dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi oltre sei mesi. Il tennista romano ha vinto la sua partita di esordio al torneo Challenger 175 Arizona Classic a Phoenix negli Usa, battendo in rimonta 3-6 6-3 6-1 il francese Hugo Gaston, numero 85 del ranking Atp. Berrettini non giocava una partita dallo scorso agosto, quando si era infortunato agli Us Open cadendo nel corso dell'incontro con Arthur Rinderknech. "Sono felicissimo, sembrano passati dieci anni dall'ultima partita. Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo turno, sarei contento semplicemente per essere tornato a giocare. Ho vinto, perciò sono felice due volte", ha detto l'italiano dopo la partita. "Qui ho bei ricordi, è sempre un piacere giocare in questo Country Club", ha aggiunto Matteo che proprio a Phoenix, nel 2019, ha conquistato l'ultimo dei suoi tre trofei Challenger vinti in carriera su otto finali disputate. Al prossimo turno lo aspetta il vincente tra il francese Arthur Cazaux (n.77 Atp) e l'australiano Adam Walton (n.150). "Vediamo come mi sveglio domani mattina, sono un po' stanco ma mi sento bene. Qui ho con me anche il mio fisioterapista, che conosce benissimo il mio corpo. Sono davvero felice", ha aggiunto.