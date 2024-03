Tennis: Berrettini in semifinale a Phoenix

Terza maratona e terza vittoria per Matteo Berrettini, che si qualifica per le semifinali dell'"Arizona Tennis Classic" di Phoenix. Il 27enne romano, n.154 ATP, in gara grazie ad una wild card, rientrato nel circuito sei mesi e mezzo dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato allo Us Open, ha battuto per 3-6 7-6(1) 7-6(6), in due ore e 53 minuti di partita, il terzo francese di fila, Terence Atmane, n.136 ATP, recuperando un set ed un break di svantaggio. Era da Wimbledon lo scorso anno che Matteo non vinceva tre partite di fila. Berrettini tornerà in campo tra qualche ora per giocarsi il pass per la finale con l'australiano Aleksandar Vukic, n.69 ATP e settima testa di serie che ha regolato 6-4 6-4, in un'ora e 14 minuti, il francese Quentin Halys, n.104 del ranking. "Sono felice, stanco ma contento di aver vinto un'altra partita e di avere provato queste emozioni - il commento a caldo dell'azzurro -. Sotto un set ed un break ho capito che dovevo alzare il mio livello se volevo vincere questa partita. Vukic? Sarò pronto, almeno spero…".