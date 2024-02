Tennis: Berrettini 'partirò da Phoenix e Miami, a Roma ci sarò'

"Cio' che mi interessa è tornare a competere con i migliori. Non andrò a Indian Wells ma partirò da Phoenix e Miami e poi ci sono i tornei sulla terra rossa". Matteo Berrettini fissa gli appuntamenti per il suo rientro dopo il lungo stop. "Voglio giocare a Roma, dove manco da due anni e la cosa mi fa molto male - dice - il sogno rimane quello di vincere un grande torneo. Il 2024 non sarà l'anno in cui rincorrerò un torneo del grande slam - ha aggiunto in conferenza stampa - cercherò di arrivare il più avanti possibile perché è il torneo a cui tengo di più. Sinner? Lui è uno dei favoriti ovviamente, se non lo è lui... Poi c'è la stagione sulla terra che è molto dispendiosa, però è uno dei favoriti".