Tennis: Berrettini 'Sinner pazzesco, mi sta aiutando molto'

"La prima volta che ho giocato con Sinner a Montecarlo ho capito che era un ragazzo speciale. Ho grandissima stima per lui, ci sentiamo spesso e mi sta aiutando molto": così Matteo Berrettini su Jannik Sinner, da ieri numero 3 del ranking Atp. "Un po' mi sorprende quello che sta facendo ma un po' no. Sta facendo cose pazzesche ed è di grande stimolo anche per me. Ci sentiamo spesso, mi sta aiutando molto - aggiunge il tennista romano - Anche con la Coppa Davis è stato un effetto molla. Il segreto del tennis italiano è che ci diamo una mano l'uno con l'altro. Non so se duelleremo per un torneo importante, ma vedere un italiano che si allena con me che sta lì su mi fa piacere e fa venire voglia anche a me di stare lassù".