Tennis: Berrettini vince in rimonta, è in finale a Marrakech

Dopo un anno e mezzo Matteo Berrettini è di nuovo in una finale nel circuito maggiore. E' accaduto al "Grand Prix Hassan II" di Marrakech, in Marocco. Il 27enne romano, n.135 ATP, in semifinale ha battuto in rimonta per 6-7(4) 6-3 6-2, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, l'argentino Mariano Navone, n.60 ATP e settima testa di serie. Domani il tennista romano in finale affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.64 ATP, campione in carica, che ha regolato per 6-4 6-2, in un'ora e 39 minuti di gioco, il russo Pavel Kotov. "Sono stanco, ma anche molto felice - le parole a caldo di Berrettini - È stata la partita più dura della settimana, le condizioni sono cambiate, ma c'è stato l'incredibile sostegno del pubblico. Sono felice per la finale di domani. Non ricordo neanche quando ho giocato l'ultima finale Atp, ho lavorato tanto per stare bene. È presto per pensare a Montecarlo, prima c'è la finale di Marrakech".