Tennis: Binaghi 'spero Sinner non si stanchi in Arabia'

"Su Sinner ho consumato già tutte le parole: vanno dallo straordinario all'eccezionale, dall'encomiabile al 'mostro'. Abbiamo la fortuna di avere, non solo Jannik, ma una generazione di fenomeni che sono anche dei bravi ragazzi. Un connubio non così frequente nello sport di alto livello. Noi abbiamo questo miracolo che ci dobbiamo tenere ben stretti. Cosa mi aspetto dal Six King Slam di Riad? Niente. Spero solo che Jannik non si stanchi troppo, perché abbiamo un finale di stagione veramente intenso e importante". Lo ha detto il presidente Fitp Angelo Binaghi dal TC Terranova di Olbia, dove si sta svolgendo l'ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Sulla Coppa Davis, invece, ha aggiunto: "Cosa mi aspetto? Una vittoria. So che è difficilissimo, anche perché la formula non aiuta le squadre più forti come noi. Però siamo i detentori, abbiamo il più forte al mondo e una grande squadra". Mentre sulle Finals di Torino si dice fiducioso che possano restare in Italia: "Vinceremo anche sul rinnovo. Io voglio il rinnovo completo dell'ATP fino al 2030 e sono fiducioso".