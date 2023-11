L'Italia è in svantaggio 1-0 contro il Canada nella finale della Billie Jean King Cup, in corso a Siviglia. Nel primo match sconfitta di Martina Trevisan, n.43 Wta contro la n.258 Marina Stakusic: la canadese si è imposta 7-5 6-3 in un'ora e 47 minuti. A seguire Jasmine Paolini, n.30 Wta, affronta Leylah Fernandez, n.34 Wta.