Tennis: Brisbane; pioggia ferma i match di Arnaldi e Bronzetti

La pioggia rovina il Capodanno in campo di Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti al Brisbane International, torneo del Queensland Center sul duro. Entrambi gli azzurri hanno cominciato il proprio match d'esordio nella notte italiana, ma dovranno tornare in campo domani. Gli incontri sono stati infatti interrotti e poi rinviati a causa della pioggia. Arnaldi, numero 44 del mondo, è sotto 6-7 0-1 nel secondo match in carriera contro l'ungherese Marton Fucsovics, numero 59, che l'ha sconfitto l'anno scorso nell'unico precedente confronto diretto al Challenger di Canberra. Chi vince incontrerà negli ottavi Sebastian Baez, testa di serie numero 6, o il qualificato slovacco Lukas Klein, numero 170. Il match di Bronzetti, numero 62 del mondo, è stato invece interrotto con l'azzurra in vantaggio 6-4 3-2 sulla diciannovenne statunitense Ashlyn Krueger, numero 82, che l'ha sconfitta nell'unico precedente confronto diretto, pochi mesi fa nelle qualificazioni a Pechino. Chi vince sarà la prima avversaria di Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1 e n.2 WTA, che come tutte le prime 16 del tabellone inizierà il suo percorso direttamente al secondo turno.