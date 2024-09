Tennis: Coco Gauff si separa dal suo allenatore Brad Gilbert

La statunitense Coco Gauff, numero 6 mondiale, e il suo allenatore Brad Gilbert hanno chiuso la loro collaborazione. Lo hanno annunciato mercoledì sui loro account X. La decisione della campionessa di 20 anni di porre fine a 14 mesi di collaborazione arriva dopo una serie di risultati negativi questa estate: eliminazioni agli ottavi di finale a Wimbledon, alle Olimpiadi di Parigi, alla WTA 1000 di Toronto e agli US Open, e eliminazione al primo turno alla WTA 1000 di Cincinnati. "Grazie Brad, abbiamo vissuto un'esperienza incredibile e ti auguro il meglio per il futuro", ha annunciato sul suo profilo X Coco Gauff, scivolata dal secondo posto mondiale a giugno al sesto di oggi. "Grazie a Coco Gauff e al suo team per l'estate 2023 (in cui la giocatrice è stata incoronata campione degli US Open) assolutamente incredibile e per gli incredibili sforzi di tutto il team nel corso di 14 mesi", ha scritto Brad Gilbert sul suo account X. Coco Gauff era riuscito nella prima metà di quest'anno a raggiungere le semifinali dell'Australian Open e del Roland-Garros, per salire all'inizio di giugno al rango di N.2 mondiale. Prima di intraprendere la carriera di allenatore, Brad Gilbert, 63 anni, ha giocato come giocatore nei quarti di finale degli US Open nel 1987 e a Wimbledon nel 1990, l'anno in cui ha raggiunto il miglior piazzamento della sua carriera: quarto mondiale.