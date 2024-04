Tennis: Djokovic, 'Sinner l'uomo da battere'

"In questo momento è il migliore giocatore al mondo per distacco, senza alcun dubbio. Nel 2024 ha perso un solo match e ha mostrato miglioramenti straordinari in ogni settore": Novak Djokovic promuove Jannik Sinner e in una intervista alla vigilia del torneo di Montecarlo ha parole di elogio per il campione altoatesino attualmente n.2 del ranking mondiale. "Sinner colpiva forte anche prima, la palla gli usciva alla perfezione sul lato del diritto come pure su quello del rovescio - le parole del serbo - Ma a un certo punto, parlo degli ultimi 6 mesi, ha saputo essere più concreto, lasciarsi più margine, fare meno errori. Così ha cominciato a vincere e non si è più fermato". Djokovic parla anche di Rafael Nadal, costretto ancora ad un forfait: "Dispiace vedere che non riesca a rientrare, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione nel circuito - dice - Dispiace perché Rafa ha fatto la storia del tennis. Allo stesso tempo, nessuno meglio di lui sa come si sente, nessuno meglio di lui sa cosa deve fare. Come fan del tennis, mi auguro che possa a tornare a giocare almeno al Roland Garros".