Tennis: dopo Alcaraz a Parigi fuori Medvedev, avanza Dimitrov

Il Masters 1000 di Parigi perde subito un altro protagonista. Dopo l'uscita di Carlos Alcaraz anche il n.3 al mondo Daniil Medvedev è stato eliminato all'esordio del torneo francese dal bulgaro Grigor Dimitrov in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2). Domenica scorsa Medvedev aveva perso in finale all'Atp di Vienna contro Jannik Sinner che stasera scenderà in campo al Masters parigino.