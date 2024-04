Tennis: dopo Montecarlo anche Barcellona, Alcaraz da' forfait

Carlos Alcaraz non sarà in campo all'ATP 500 di Barcellona: dopo il forfait a Montecarlo per un problema fisico, il numero 3 al mondo ha dato forfait anche per il torneo catalano che aveva vinto lo scorso anno. Dunque lo spagnolo perderà altri 500 punti in classifica alla fine del torneo. L'annuncio arriva direttamente dal profilo social del Barcelona Open Banco Sabadell, il secondo evento più prestigioso organizzato in Spagna.