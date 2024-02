Tennis: Dubai, Paolini batte Sakkari ed è nei quarti

Jasmine Paolini ha battuto la greca Maria Sakkari in due set (6-4, 6-2 in un'ora e 21 minuti di partita), meritandosi l'accesso ai quarti del torneo in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, secondo Wta 1000 della stagione. Tra le due c'era un unico precedente, vinto in due set dalla 28enne di Atene e disputato al secondo turno sulla terra del Roland Garros nel 2021. Domani Paolini affronterà la kazaka Elena Rybakina, n.4 del ranking.