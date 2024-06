Flavio Cobolli centra per la prima volta i quarti di finale sull'erba. Il 22enne romano, n.49 Atp, ha superato, non senza qualche difficoltà, il lucky loser Giles Hussey, numero 359 del mondo: 4-6, 6-3, 6-4 i parziali per Cobolli in poco meno di due ore di gioco. Prossimo avversario sarà la wild card britannica Billy Harris, numero 139 del mondo.