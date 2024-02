Tennis: Elena Rybakina vince il Wta 500 di Abu Dhabi

La kazaka Elena Rybakina, quinta giocatrice al mondo, ha vinto il torneo WTA 500 di Abu Dhabi, battendo agevolmente in finale la russa Daria Kasatkina (n.14), con il punteggio di 6-1, 6-4. La vincitrice di Wimbledon nel 2022 si è regalata il settimo titolo della carriera, il secondo quest'anno dopo Brisbane. Abbastanza per alleviare la delusione per la sua eliminazione anticipata al terzo turno degli Australian Open, di cui era finalista uscente. Rybakina ha lasciato solo un gioco all'avversaria nel primo set, chiuso in 25 minuti. Il secondo è stato più combattuto (46'), ma Rybakina è riuscito a realizzare il break.