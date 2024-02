Tennis: Garbin applaude Paolini,'parola chiave è consapevolezza'

"E' stata pura gioia, ho festeggiato insieme a lei questo momento bellissimo del tennis italiano e bellissimo per le nostre ragazze che oggi hanno conquistato un titolo molto importante per tutto il movimento''. Il giorno dopo il trionfo a Dubai di Jasmine Paolini la capitano di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, celebra la crescita di tutto il movimento del tennis femminile. "Io ci metto il carattere, ma le mie ragazze ancora di più. E' bello trasmettere questa resilienza - sottolinea Garbin in una video intervista a Supertennis - la chiamo così, questa voglia di uscire dalle difficoltà in maniera propositiva e con tanta energia. Questo è il bello delle mie ragazze e c'è da fare i complimenti anche alla federazione che ha sempre creduto in loro e in me". "Qui a Formia - ha aggiunto Garbin - stiamo cercando di fare un buon lavoro per costruire ancora di più tenniste che possano fare i risultati di queste bravissime ragazze. La parola importante è consapevolezza: hanno preso una grande consapevolezza di loro stesse e delle loro potenzialità. Io ci ho sempre creduto e ci crederò sempre. Avevano qualcosa dentro l'hanno dimostrato. E' bellissimo - conclude Garbin - vederle da giovani, poi maturare e diventare delle grandissime campionesse. Per me è stato un onore accompagnarle fino a qui".