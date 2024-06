Il polacco Hubert Hurkacz si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Halle battendo in semifinale il tedesco Alexander Zverev, n. 4 dl mondo, per 7-6 (7-2) 6-4. In finale Hurkacz, che è il n.9 del ranking, affronterà il vincente dell'altra semifinale, tra Jannik Sinner e il cinese Zhang Zhizhen.