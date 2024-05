Tennis: in Spagna sicuri, Nadal giocherà al Roland Garros

Tornato da Roma con molti dubbi sulle sue condizioni fisiche, Rafa Nadal però con ogni probabilità proverà a giocare il Roland Garros. In Spagna sono sicuri che il maiorchino tenterà il tutto per tutto per non saltare lo Slam a lui tanto caro: dopo aver perso al secondo turno dei Masters 1000 nella Capitale contro il polacco Hubert Hurkacz, Nadal è tornato domenica a Manacor e in questi giorni, scrive il quotidiano As, si sta allenando nella sua Academy e la prossima settimana volerà a Parigi con l'intenzione di giocare al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). Le buone sensazioni provate durante gli allenamenti al Foro Italico con giocatori di alto livello non hanno poi dato risposte altrettanto confortanti nei match: ma Nadal, vincitore di 22 Slam e che il 3 giugno compirà 38 anni, vuole comunque provare a spingere. Il suo entourage ha fatto sapere che l'ex n.1 del tennis sta bene e per Parigi ci prova.