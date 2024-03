Tennis: Indian Wells, le api fermano match tra Alcaraz e Zverev

Clamoroso a Indian Wells: il quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stato interrotto per una invasione di api in campo. I due sono stati costretti a lasciare il campo per sfuggire agli insetti. Nelle immagini, ormai virali sul web, si vedono le persone scappare e le telecamere coperte dalle api. Secondo quanto riportano alcuni media spagnoli, lo staff di Alcaraz avrebbe affermato che il giocatore sarebbe stato punto alla fronte.