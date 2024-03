Sarà lo spagnolo numero 2 al mondo Carlos Alcaraz lo sfidante di Jannick Sinner (n.3) nella semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California. Alcaraz ha eliminato in semifinale il tedesco Alexander Zverev (n.6) vincendo 6-3 6-1, in un match interrotto da una invasione di api in campo.