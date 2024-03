Le due finaliste di Indian Wells sono la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la numero 9 Maria Sakkari. La polacca ha lasciato appena 3 game all'ucraina Maria Kostyuk, superata nettamente per 6-2 6-1, la greca invece ha avuto la meglio in tre set della statunitense Coco Gauf, numero 3 del ranking, per 6-4 6-7 6-2.