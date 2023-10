Tennis: Ivanisevic, 'Nadal punta su Roland Garros e Parigi 2024'

"Sono convinto che il livello di Nadal sarà buono, non tornerebbe se non si sentisse pronto, e sono sicuro che al Roland Garros sarà pericoloso. In realtà, sarà ancora più pericoloso quest'anno, perché nessuno è mai stato così dominante come Nadal al Roland Garros, ed è possibile che, l'anno delle Olimpiadi, punti alla doppia corona a Parigi". Goran Ivanisevic, ex campione croato e attualmente allenatore di Novak Djokovic, in un'intervista al quotidiano sportivo croato Sportske Novosti mette in guardia sul rientro di Rafael Nadal. Lo spagnolo è in fase di recupero in vista di un ritorno alle competizioni nel 2024. Infortunato quasi tutta la scorsa stagione, out agli ultimi tre tornei del Grande Slam dell'anno (Roland Garros, Wimbledon, US Open), Nadal potrebbe rientrare già per gli Australian Open in programma a gennaio 2024: almeno così ha detto il direttore del torneo, Craig Tiley. Nadal è considerato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi sulla terra battuta: il torneo di tennis di Parigi 2024 si giocherà sulla terra battuta.