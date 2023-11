Tennis: la pioggia ferma le Wta finals a Cancun

Pioggia protagonista a Cancun, in Messico, nel day 5 delle WTA Finals 2023, che si stanno giocando sul cemento dell'"Estadio Paradisus". Nella notte italiana avrebbero dovuto disputarsi gli ultimi due match di round robin per il Bacalar Group. Ed invece se n'è completato un solo, quello sostanzialmente "inutile", con il successo della statunitense Jessica Pegula, con in mano il pass per le semifinali già da martedì. Interrotta invece alla fine del secondo set la sfida tra Sabalenka e Rybakina che avrebbe dovuto definire la seconda qualificata. Era la partita forse più attesa dei round robin, non solo per il Bacalar Group. Diventata per una combinazione di risultati decisiva per il passaggio del turno: invece ci si è messo il maltempo a complicare le cose interrompendo - sul punteggio di 6-2 3-5 dopo un'ora e 22 minuti di partita - la sfida tra Aryna Sabalenka (n.1) ed Elena Rybakina (n.4), entrambe con una vittoria ed una sconfitta, che si giocavano il secondo posto nel girone (e la 25enne di Minsk anche forse la chance di restare regina). Tutto rinviato di 24 ore. In precedenza la statunitense Pegula, n.5 del ranking, già sicura di un posto in "semi", aveva fatto in tempo a superare 6-3 6-2, in un'ora e 19 minuti di gioco, la greca Maria Sakkari (n.8), già eliminata.