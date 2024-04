Tennis: Madrid; battuto cileno Jarry, Cobolli al terzo turno

Dalla Scatola Magica, la Caja Magica di Madrid, Flavio Cobolli estrae il suo miglior risultato in un Masters 1000. Dopo la vittoria all'esordio su un apatico Gael Monfils, il romano ha proseguito il suo percorso al Mutua Madrid Open con un successo ben più sudato, 63 36 63 su Nicolas Jarry che evidentemente gli porta bene. Cobolli ha infatti centrato quest'anno all'Australian Open proprio contro il cileno, nipote di quel Jaime Fillo avversario dell'Italia nella finale di Coppa Davis nel 1976 festeggia alla Caja Magica, la sua prima vittoria in uno Slam. Cobolli affronterà Karen Khachanov (17) rimasto imbattuto sulla terra battuta contro Roberto Bautista Agut (86 ATP), ex Top 10 e semifinalista a Wimbledon, che puntava alla vittoria numero 100 in carriera nei main draw ATP sulla terra battuta. Bautista Agut, che non batte un Top 20 su questa superficie dal 2014 quando superò Fabio Fognini, allora numero 15, a Stoccarda, si è arreso 36 63 75. L'Italia a questo punto può sognare un derby agli ottavi tra Cobolli e Jannik Sinner.