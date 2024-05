Tennis: Madrid; Iga Swiatek in finale, Medvedev si ritira

Grazie alla 29esima vittoria in stagione Iga Swiatek ha centrato l'ingresso nella finale del Wta 1000 di Madrid. In semifinale la 22enne di Varsavia, n.1 del ranking, ha liquidato per 6-1 6-3, in un'ora e dieci minuti di partita, la statunitense Madison Keys, n.20 WTA e 18esima testa di serie. Swiatek è diventata così la giocatrice più giovane dai tempi di Martina Hingis (ad Amburgo nel 2000) a raggiungere 10 finali WTA su terra battuta. Sabato Swiatek si giocherà il titolo con la vincente della sfida tra la kazaka Elena Rybakina, n.4 del ranking e del seeding (la giocatrice più vincente di questo 2024 con 30 successi a fronte di 4 sconfitte), e la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 WTA e seconda testa di serie nonché campionessa in carica (ha firmato anche l'edizione del 2021). Dopo il ritiro di Jannik Sinner e la sconfitta di Carlos Alcaraz, il quarto Masters 1000 della stagione vede uscire di scena anche Daniil Medvedev, testa di serie numero 3, costretto al ritiro nei quarti di finale contro il ceco Jiri Lehecka per un problema all'inguine alla conclusione del primo set perso da Medvedev per 6-4. Le due semifinali del torneo maschile saranno Felix Auger-Aliassime contro Jiri Lehecka e Taylor Fritz contro Andrey Rublev.