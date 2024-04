Tennis: Madrid; subito eliminato Tsitsipas

Subito eliminato dal Masters 1000 di Madrid il greco Stefanos Tsitsipas, battuto all'esordio dal brasiliano Thiago Monteiro, n. 118 al mondo e in tabellone dalle qualificazioni: doppio 6-4 in favore del 29enne di Fortaleza che ha archiviato la pratica in un'ora e 37 minuti di gioco. Per Tsitsipas è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko in finale a Barcellona contro Ruud.