Tennis: Marsiglia, Musetti fuori al secondo turno

Lorenzo Musetti esce nel secondo turno del torneo Atp 250 idoor in corso a Marsiglia. Il tennista di Carrara, n.27 del ranking, dopo aver sconfitto in due set il mancino tedesco Marterer, n.99 del ranking, è stato battuto 6-3, 6-2, in un'ora e 23 minuti, dal ceco Tomas Machac, n.66 Atp, che all'esordio si era sbarazzato in due set dello scozzese Andy Murray. Troppo falloso Musetti, soprattutto con il diritto, che non vince due partite di fila dallo scorso settembre a Chengdu, in Cina, quando sconfisse prima l'australiano Sekulic e poi il francese Rinderknech.