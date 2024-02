Tennis: Medvedev conferma forfait a Doha,Sinner 'vede' sorpasso

Danil Medvedev non scendera' in campo a Doha, ora e' ufficiale. E Jannik Sinner vede aumentare le sue possibilita' di sorpasso al terzo posto della classifica Atp. Il tennista russo, battuto dall'azzurro nella finale degli Australian Open, ha ufficializzato il suo forfait dal torneo vinto l'anno scorso. "Sfortunatamente non potrò provare a difendere il titolo a Doha, non sono ancora pronto al 100% per competere" ha dichiarato, come riporta il profilo Instagram del torneo. Sinner a questo punto salirebbe di una posizione, dalla 4 alla 3 attualmente ricoperta da Medvedev, se andra' in finale all'ATP 500 di Rotterdam, dove stasera e' impegnato nei quarti contro il canadese Raonic.