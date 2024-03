Tennis: Miami; il doppio Errani-Paolini centra i quarti

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto nei quarti di finale del "Miami Open", quarto WTA 1000 stagionale. La 36enne di Massa Lombarda e la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, negli ottavi hanno battuto per 6-4 6-1, in poco meno di una e mezza di partita, la tedesca Laura Siegemund e la cinese Yifan Xu, ottave teste di serie. Non prima di mercoledì "Sarita" e "Jas" torneranno in campo per giocarsi un posto nelle semifinali o con le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng o contro le russe Ekaterina Alexandrova ed Irina Khromacheva. Le due azzurre in questa stagione hanno già vinto un titolo, lo scorso febbraio al WTA 500 sul veloce indoor di Linz.