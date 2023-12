Tennis: Moya, "Nadal pronto a tornare e provarci in Australia"

"La partenza è stata molto dura, ovviamente. A volte sembrava difficile perché non stava migliorando. A poco a poco, siamo riusciti a progredire, i problemi sono stati gradualmente risolti e ora Rafa è praticamente pronto ad andare in Australia e provarci". Carlos Moya, allenatore di Rafa Nadal, in una intervista sul sito dell'Atp fa il punto sul rientro in campo del campione spagnolo, dopo un anno fuori dai campi, al Brisbane International in programma dal 31 dicembre in Australia. Moya e Nadal sono rientrati dal Kuwait, dove si sono allenati per alcuni giorni con Arthur Fils, e stanno rifinendo la preparazione prima di dirigersi verso l'Australia. "Rafa ha avuto un'operazione più complicata di quanto ci si aspettasse - spiega Moya - Una volta che l'hanno aperto e visto cosa c'era, era più delicato di quanto avessero pensato. Non è che non avesse esami e scansioni ma sembra che non avessero una buona idea del problema; e il periodo di recupero è stato più lungo del previsto. Dopo l'operazione per un mese e mezzo non ci siamo visti, perché è andato in vacanza. Si stava disintossicando il più possibile. Poi, alla fine di agosto, abbiamo iniziato ad allenarci, ma con molta leggerezza. Facevamo due giorni a settimana, venti minuti. Era una progressione molto lenta. A volte facevamo un passo indietro, poi tornavamo...".