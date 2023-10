Tennis: Muchova si infortuna, niente Finals Wta

La ceca Karolina Muchova, numero 8 della classifica Wta, non parteciperà ai Masters (29 ottobre-5 novembre) che inizia domenica a Cancun, in Messico, a causa di un infortunio al polso. Lo ha annunciato la stessa tennista, finalista quest'anno al Roland Garros. Al suo posto dovrebbe andare la greca Maria Sakkari, attualmente numero 9 del ranking mondiale. "Ho il cuore spezzato per annunciare che mi perderò la mia partecipazione alle Finals Wta a Cancun. Insieme al team e ai medici abbiamo provato di tutto fino agli ultimi istanti per risolvere il mio infortunio al polso. Sfortunatamente, il tempo necessario per il recupero è più lungo di quanto sperassimo e quindi ho dovuto prendere questa decisione spiacevole. Apprezzo molto il sostegno di tutti i fan. Farò del mio meglio per tornare nel 2024 e avere un'altra possibilità di far parte delle Finals", ha scritto la Muchova sui social.