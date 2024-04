Tennis: Musetti subito eliminato all'Estoril

Brutta sconfitta per Lorenzo Musetti, l'unico azzurro in gara nel "Millennium Estoril Open" che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Il 22enne di Carrara, n.24 Atp e terzo favorito del seeding, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha ceduto 7-6(5) 6-3, in un'ora e 36 minuti di partita, al portoghese Nuno Borges, n.62 del ranking.