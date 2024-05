Tennis: Nadal esce tra gli applausi a Madrid, battuto da Lehecka

Rafa Nadal esce agli ottavi del torneo Masters 1000 di Madrid. Il maiorchino ha perso con il ceco Liri Lehecka con il punteggio di 7-5 6-4. Lo spagnolo dopo il match ha preso il microfono per salutare gli spettatori e ringraziarli per il sostegno al torneo di quest'anno e in tutte le precedenti edizioni. Il pubblico si alzato in piedi tributandogli una standing ovation.