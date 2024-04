Tennis: Nadal giocherà a Barcellona, il debutto contro Cobolli

Rafael Nadal, che non gioca più in competizione da più di tre mesi, tornerà sulla terra battuta del torneo Atp 500 di Barcellona, dove affronterà martedì al primo turno Flavio Cobolli. E' quanto ha stabilito il sorteggio del torneo catalano. Lo spagnolo di 37 anni, con 22 titoli del Grande Slam ma sceso al 646mo posto mondiale, si è infortunato ad una gamba all'inizio di gennaio 2024 al torneo di Brisbane e ha poi dichiarato forfait per l'Australian Open. Ha anche dovuto rinunciare ai Masters 1000 di Doha, Indian Wells e Monte-Carlo dove sperava di fare il suo ritorno, invocando ogni volta la stessa ragione: "Il mio corpo non me lo permette". Il suo anno 2023 è stato segnato da diversi gravi infortuni e nessun torneo vinto. Non ha più conquistato un trofeo dal Roland Garros 2022. A Barcellona, dove si è imposto dodici volte su un campo centrale che porta il suo nome, Nadal testerà la propria tenuta atletica, a poco più di due mesi dal Roland Garros (20 maggio-9 giugno). "Sono felice di essere qui, ovviamente. Barcellona è un posto che mi ha portato molta gioia", ha detto il campione spagnolo.