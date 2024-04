Tennis: Nadal non è finita, a Madrid elimina De Minaur

Per Rafa Nadal non è ancora finita. Il campione spagnolo si vendica del ko subito a Barcellona e a Madrid elimina Alex De Minaur in due set 7-6 6-3 in 2 ore e 2 minuti di gioco, qualificandosi al terzo turno del Masters contro l'argentino Pedro Cachin. "E' stata una buona partita - le parole di Nadal - ma non sono tornato quello di un tempo. Sono super contento ma non è ancora abbastanza. Per me negli ultimi 2 anni è stato problematico giocare a tennis. Non so quanto potrò andare lontano in questo torneo. Giocherò partita dopo partita, giorno per giorno".