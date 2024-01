Tennis: Nadal pronto a tornare in campo nel torneo di Doha

Rafael Nadal, 37 anni, ha una data per tornare alle competizioni ufficiali. Lo spagnolo figura nell'elenco degli iscritti al Doha Open 250, in calendario dal 19 al 24 febbraio, 43 giorni dopo l'annuncio sui social di non poter giocare l'Australian Open, dopo il buon rientro nel torneo di Brisbane. Prosegue quindi positivamente il recupero dal micro strappo muscolare che lo ha privato del primo Slam stagional. Nadal, attuale n.446 del mondo, parteciperà grazie al ranking protetto che lo colloca al nono posto. Avrebbe dovuto già gareggiare all'evento in Qatar nel 2023, ma diede forfait a causa di un infortunio all'ileopsoas della gamba sinistra, che successivamente gli ha fatto saltare l'intera stagione. Già vincitore del torneo qatariota nel 2014, il maiorchino dividerà il campo con altri big come i russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov, ma anche con gli italiani Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.