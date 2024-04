Tennis: Nadal rinuncia a Montecarlo

Rafael Nadal ha annunciato oggi che non parteciperà al Masters 1000 di Montecarlo che inizia domenica e apre la stagione sulla terra rossa. Lo spagnolo ha scritto sui suoi social di non essere ancora pronto fisicamente. "Purtroppo devo dirvi che non giocherò a Montecarlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette", ha scritto il 37enne. Nadal non gioca un incontro ufficiale dall'Atp 250 di Brisbane all'inizio di gennaio, dove era tornato sul circuito dopo un anno di assenza.