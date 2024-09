Tennis: oltre 3 mln spettatori per Sinner su SuperTennis e Sky

Jannik Sinner trionfa anche in tv. La vittoria nella finale degli US Open contro lo statunitense Taylor Fritz è stata infatti seguita in Italia con numeri record davanti alla televisione tra Sky e SuperTennis, che hanno trasmesso la sfida di ieri in diretta. Complessivamente, quindi, la sfida è stata seguita da 3,2 milioni di spettatori con il 17,5% di share. In particolare, su SuperTennis il match ha fatto registrare numeri record, venendo seguito in chiaro da una media di 1.788.045 spettatori e raggiungendo un totale di 3.598.255 contatti, con uno share del 10,12%. Nel dettaglio, lo share più alto (analizzando gli intervalli di cinque minuti) è stato raggiunto tra le 22.30 e le 22.30, ovvero nei minuti a cavallo del match point, toccando il 12,74%, mentre il picco di spettatori è stato raggiunto tra le 22 e le 22.05, a metà del terzo set, con 2.116.244 spettatori medi e 2.298.530 contatti. Per quanto riguarda Sky, la sfida tra Sinner e Fritz ha registrato il terzo miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky, con 1 milione 466 mila spettatori medi in Total Audience, il 7,4% di share tv e 2 milioni 626 mila spettatori unici. Ascolti che si impennano in occasione del match point decisivo, con un picco di oltre 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in Total Audience e il 9,8% di share tv.