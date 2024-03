Tennis: Open d'Italia 2024, biglietti della finale già esauriti

Dopo l'edizione da record del 2023, la prima seguita all'upgrade con i tabelloni a 96 giocatori in singolare maschile e femminile, per gli Internazionali d'Italia 2024 sono già esauriti i biglietti della finale, in programma il 19 maggio. Disponibili ancora solo circa 200 abbonamenti per il Centrale che può contenere 10.300 spettatori. La festa del tennis al Foro Italico è in programma dal 6 al 19 maggio.