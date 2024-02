Tennis: Paolini esulta 'match durissimo, vittoria speciale'

"Questa vittoria è speciale, sono molto contenta - ha detto Jasmine Paolini dopo aver vinto il torneo di Dubai, successo che la proietta al numero 14 del ranking Wta - È stato un match durissimo, Kalinskaya ha giocato a un livello incredibile per tutta la settimana. Sono stata brava a recuperare e rientrare in partita, ho lottato in ogni punto e sono orgogliosa per quello che ho fatto. Sono stata contenta di aver vinto ogni match, ma soprattutto della prima partita, quando ero sotto di sette break (contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, ndr). Vincere il titolo dopo aver affrontato una situazione del genere è incredibile".